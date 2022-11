Uomo tenta di investire vigile ad Agropoli, ma viene arrestato: il plauso della Fp Cgil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La segreteria provinciale della CGIL fp esprime compiacimento per le attività di polizia giudiziaria eseguite dal personale della polizia municipale della città di Agropoli. Nella mattina di domenica 13 novembre, una pattuglia della municipale, ad un controllo di polizia stradale, si imbatteva in un centauro che circolava senza la prescritta copertura assicurativa, senza patente di guida ed altri illeciti amministrativi. In tale occasione, gli agenti hanno proceduto a compiere le attività di rito ma, il motociclista, ha più volte tentato di sottrarsi all'accertamento di polizia stradale usando resistenza e violenza nei confronti degli agenti operanti arrivando finanche a tentare di investire uno degli agenti che si era posizionato innanzi al motociclo per impedire che lo stesso si desse alla fuga. La persona interessata oltre ad usare violenza nei confronti dei p.u. proferiva anche pericolose minacce nei confronti di uno degli agenti intervenuti, colpevole solo adempiere al proprio dovere. La persona, un trentenne di un paese vicino Agropoli, già astretta da misure restrittive, è stata sottoposta ad arresto e successivamente tradotta dal personale della polizia municipale al proprio domicilio. Lo stesso, nel pomeriggio di domenica, evadeva dai domiciliari e si ripresentava nel comune di Agropoli per tentare di recuperare il motociclo sottoposto a sequestro e minacciare di nuovo l'agente di polizia municipale che lo aveva arrestato nella mattinata ed al quale aveva procurato lesioni ad una mano. Il giovane è stato intercettato presso il presidio ospedaliero di Agropoli, arrestato per evasione e ricondotto al domicilio. Nel pomeriggio di oggi, il personale della polizia municipale, incaricato dal pubblico ministero procedente, ha curato la traduzione della persona arrestata dal comune di residenza al tribunale di Vallo della Lucania ove si è tenuta l'udienza di convalida degli arresti eseguiti. Il vaglio del giudice ha stabilito che gli arresti sono stati legittimamente eseguiti dal personale della polizia municipale, convalidandone gli atti. La vicenda, evidenzia ancora una volta il ruolo determinante della polizia municipale nel presidio di legalità del territorio con assunzione d'impegni anche oltre le prerogative di legge. Al corpo di polizia municipale di Agropoli va il plauso e l'apprezzamento di questa segreteria per la professionalità dimostrata ed agli agenti aggrediti giunga il nostro elogio e senso di vicinanza per le lesioni subite . Auspichiamo che Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, con il suo autorevole intervento, possa attivarsi affinché i patti per la sicurezza urbana siano la struttura di base per creare sinergia tra i vari attori della sicurezza, evidenziando che la polizia municipale non può più essere relegata a ruolo di comparsa ma assuma sempre più ruolo di protagonista.



La Segreteria Provinciale

FP CGIL SALERNO