Agropoli, coppia polacca derubata mentre è in spiaggia: indagine dei carabinieri

Furti all'interno di auto in sosta, ad Agropoli. Questa volta tocca ad una coppia di turisti proveniente dalla Polonia, che si erano fermati lungo il litorale.

Il colpo

I due avevano parcheggiato la loro Hyundai Tucson nei pressi della spiaggia del Lido Venere. Al loro rientro, hanno scoperto che il lunotto posteriore era stato danneggiato e che ignoti avevano rubato tutto ciò che era all’interno. La coppia, non parlando in italiano, è riuscita a rivolgersi ad un'altra coppia, stavolta di Agropoli, anche loro di origini polacche. E' stato così possibile per loro recarsi dai carabinieri, per sporgere denuncia.