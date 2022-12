Furto di farmaci fuori provincia, condannato un salernitano

Un anno di reclusione per furto di medicinali. Lo ha deciso la Cassazione, confermando la condanna della Corte di Appello di Napoli per un 55enne di Agropoli, accusato di furto pluriaggravato in concorso. I fatti furono commessi in provincia di Avellino. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La storia

Il 55enne fu accusato di aver rubato - insieme ad un'altra persona - negli ospedali e nei dispensari pubblici i farmaci più costosi, quelli per le terapie antitumorali e li piazzavano sul mercato dei medicinali “salvavita”. La scoperta fu fatta dai carabinieri di Vallo della Lucania, che arrestarono entrambi nel 2016. I primi casi denunciati ai militari risalgono al 2013, in più zone del Cilento. Il costo di ogni fiala rubata poteva arrivare, per le casse pubbliche fino a mille euro; secondo la stima dei militari sarebbero stati trafugati in totale oltre 150mila euro di farmaci.