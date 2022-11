Furto in un ristorante nel centro di Agropoli, avviata indagine dei carabinieri

I carabinieri di Agropoli stanno indagando su un furto commesso in centro, giorni fa, da una persona. Lo sconosciuto è riuscito ad entrare in un ristorante, portando via il denaro contenuto nella cassa

L'indagine

La scoperta è stata fatta dal proprietario il giorno seguente. Il caso è stato denunciato ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, per tentare di identificare il ladro.