Soffre di una malattia genetica rara: ecco come aiutare la piccola Marabel di Agropoli

Una bimba di appena due anni di nome Maranabel potrebbe soffrire di una rara malattia genetica. Ma, per averne la conferma, necessita di una visita specialistica presso l’ospedale “Gaslini” di Genova.

La storia

I genitori - riporta Infocilento - si sono accorti di una regressione delle competenze motorie e della comparsa di disturbi del movimento. Da alcuni mesi, in particolare, Maranabel non mantiene più la posizione seduta e non controlla il tono del capo e del tronco. E, inoltre, ha smesso di parlare. E’ stata portata in diversi centri ma non si è avuto alcun riscontro ufficiale sulla malattia. Per questo i genitori vorrebbero portare presso il nosocomio pediatrico genovese, che è specializzato in neuropsichiatria infantile. Soltanto che le spese da affrontare sono tante. Di qui la richiesta di aiuto lanciato a tutta la comunità agropolese e non solo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La solidarietà

Per chiunque volesse contribuire è possibile fare una donazione al seguente Iban: IT6903608105138246614146623, intestato a Vito Marotta, il padre di Maranabel.