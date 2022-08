Accerchiato dalla baby gang insieme all'amico: 16enne picchiato e derubato ad Agropoli

I carabinieri di Agropoli stanno indagando su un episodio di violenza verificato durante la notte tra mercoledì e giovedì scorso.

L'aggressione

Un giovane di 16 anni, in vacanza con la sua famiglia, è stato aggredito da una banda di ragazzini (alcuni a piedi ed a bordo dei motorini) mentre passeggiava con un amico. Dopo averli accerchiati, sarebbero volati calci, pugni e spintoni. Al 16enne è stata rubata anche la catenina d’ora che aveva al collo. L’episodio si è verificato a poca distanza dal chiosco “Rosa dei Venti”. Sembra che nessuno dei passanti sia intervenuto per il soccorre il minore, che è stato condotto in ospedale, e l’amico.

Le indagini

Ora al vaglio dei militari dell’Arma ci sono le telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo dell’aggressione. L’auspicio è di riuscire ad identificare i componenti della baby gang attraverso i filmati registrati nella notte o magari anche attraverso la testimonianza di qualche passante.