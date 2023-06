Immobile in cemento abusivo, blitz della municipale ad Agropoli

Immobile abusivo scoperto dalla Polizia Municipale ad Agropoli. Gli agenti hanno apposto i sigilli, con contestuale denuncia a piede libero della responsabile.

L'operazione

I controlli sono stati svolti in via Campanina. L’immobile in costruzione, sopraelevato, che una volta terminato sarebbe stato adibito ad abitazione, si trovava in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico e rientrante nella fascia di salvaguardia delle linee di alta tensione. La struttura era realizzata con pilastri di cemento. In ragione di ciò, una 70enne, committente dei lavori, è stata denunciata a piede libero.