Uomo morto sulla spiaggia di Agropoli: spunta la pista della colluttazione, si attende l'autopsia

Sarà effettuata probabilmente martedì 31 maggio l’autopsia sul corpo di A.M, il 55enne appartenente alla comunità Rom di Agropoli, con precedenti, trovato morto ieri mattina nei pressi del lido “Tre Conchiglie” e riconosciuto anche grazie ad un tatuaggio. Non aveva con sè documenti, ma sono stati ritrovati i suoi occhiali da sole e la stampella con cui deambulava.

L'inchiesta

A rinvenire il corpo senza vita gli operatori ecologici impegnati nella pulizia della spiaggia. Le indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania, procedono senza sosta per risalire alla causa della morte. Non si esclude alcuna pista, dalla morte naturale all’omicidio. Sul cadavere, infatti, sono state trovate delle ferite, delle ecchimosi sulla fronte e sugli zigomi e vari lividi. Per gli inquirenti, dunque, non è da scartare l’ipotesi che il 55enne sia rimasto coinvolto in una colluttazione. Qualcosa di più concreto sulla dinamica dell’accaduto potrebbe emergere dai filmati delle telecamere presenti sul lungomare.