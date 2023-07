Il consigliere di opposizione Emilio Malandrino ha inviato un’interrogazione al sindaco di Agropoli ed al comandante della municipale per avere chiarimenti in merito ad alcune criticità registrate presso lo sportello della polizia locale chiamato al disbrigo di alcune pratiche.

Le criticità

Nello specifico, il consigliere di minoranza segnala che sono solo 3 gli agenti muniti di password per il disbrigo della pratiche “e non sempre sono in servizio presso il Comando, limitando così la possibilità di poter, in qualsiasi momento, valutare una pratica”. “Allo stato – scrive inoltre il consigliere - lo stesso Comando, per disposizioni intervenute, da un lato riceve il pubblico con gli Agenti di turno, allo sportello aperto nell’atrio della casa comunale, contestualmente però, al cittadino, dalla stessa data di intervenuta apertura del ricevimento al pubblico, è stata definitivamente inibita e bloccata la possibilità, come esiste in qualunque ente pubblico e della Pa, di presentare, svolgere e sviluppare qualsiasi pratica di riferimento della Polizia Municipale demandando tutta questa attività solo ed esclusivamente alla modalità online”. “Tutto ciò – aggiunge - è palesemente in dispregio della legge, violando ogni regola di supporto alle possibilità di scelta del cittadino, oltre che assolutamente penalizzante”.

L’interrogazione

Di qui l’interrogazione per conoscere “se, ad oggi, risultano abilitati al controllo ed all’esame delle pratiche della Polizia Municipale solo 3 agenti del Corpo e non tutti gli agenti in servizio” e per chiedere di “ripristinare la possibilità all’utenza di poter svolgere a propria scelta in presenza allo sportello oppure online, restando come scelta facoltativa ed in subordine la modalità online, la possibilità di trattazione di qualsiasi pratica della Polizia Municipale”.