Agropoli, al via i lavori di riqualificazione del parco “Liborio Bonifacio”

Posa della prima pietra, questa mattina per i lavori di riqualificazione del parco “Liborio Bonifacio” di Agropoli. Un intervento da 180mila euro che prevede il rifacimento dell’arredo, il rinnovo degli impianti idrico ed elettrico, pubblica illuminazione e la sostituzione degli alberi presenti, non autoctoni, con specie originarie e più adatte al contesto. Per concludere è prevista la messa in opera di prato ex novo e saranno installate diverse attrazioni, al posto di quelle prima esistenti ormai datate e danneggiate, tra cui una di grande impatto.

Le dichiarazioni

“Finalmente – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – diamo nuova vita al Parco pubblico, a conclusione di un iter iniziato durante la precedente esperienza amministrativa. Dopo tanti anni di attesa, l’infrastruttura verde della città, avrà un nuovo slancio. Andiamo a riqualificare un’area molto importante, punto di incontro per il divertimento dei nostri bambini che avranno presto un luogo rinnovato dove potersi recare con i propri genitori, nonni o amici per trascorrere delle ore di svago, approfittando di una location accogliente, dotata di attrazioni che certamente sapranno catturare la loro attenzione e il loro interesse”. “Con grande soddisfazione – dichiara l’assessore all’Ambiente, Rosa Lampasona – avviamo i lavori del Parco pubblico, il polmone verde della città. Con nuove attrazioni e una location rinnovata, diventerà il luogo preferito dai piccoli cittadini della nostra città e non solo”.