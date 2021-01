Agropoli, al via i lavori per la rotatoria tra località "Marrota" e la Via del Mare

Prenderanno il via lunedì 18 gennaio 2021 i lavori di realizzazione di una rotatoria sulla ex SS 267 tra località Marrota e la via del Mare, nei pressi del presidio ospedaliero di Agropoli. Si tratta di un’arteria che registra quotidianamente un notevole numero di veicoli di passaggio, perché di collegamento con le principali strade cittadine e a poca distanza dallo svincolo Agropoli sud.

I dettagli

L’intervento, messo in campo dall’Amministrazione Coppola, nasce allo scopo di facilitare l’inserimento sulla viabilità principale dei mezzi provenienti da e verso il centro città, attualmente caratterizzata da un incrocio canalizzato a elevato grado di pericolosità, per la scarsa visibilità, le ridotte dimensioni delle carreggiate e la promiscua direttiva di traffico in ingresso/uscita, unita ad un traffico veicolare sostenuto, anche dai mezzi pesanti diretti verso l’area portuale e il centro cittadino.

Il commento

"Tra località Marrota e la via del Mare – afferma il sindaco Adamo Coppola – andiamo a realizzare una rotatoria che sarà di notevole importanza per regolamentare la circolazione veicolare laddove fino ad oggi c’è stato il caos. Una zona dove confluiscono numerosi veicoli provenienti da varie direzioni e tale confusione in passato ha portato a causare incidenti. Con la predisposizione dell’infrastruttura mettiamo ordine e diamo sicurezza all’intera area, molto trafficata".