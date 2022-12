Agropoli, ok ai mutui per il Commissariato di Polizia e la nuova caserma dei Carabinieri

Contratti i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del commissariato di Polizia di Stato e per la nuova caserma della Compagnia Carabinieri. L’Amministrazione comunale della città di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, pone così un sigillo su entrambe le questioni, per le quali presto si arriverà alla posa della prima pietra. Ad oggi, per i due presidi di sicurezza sono stati approvati di recente i progetti definitivi e con l’ultimo atto della contrazione dei fondi utili alla loro costruzione, mancano all’appello l’approvazione dei progetti esecutivi, quindi l’avvio delle procedure di gara. Si avvia quindi a compimento un lungo iter, iniziato durante la precedente esperienza amministrativa.

Il commento

“Un lavoro corale – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – dell’esecutivo e dell’intera Amministrazione, dell’ufficio Urbanistica, in collaborazione con i diversi livelli istituzionali ed enti competenti al fine di giungere alle soluzioni utili a concretizzare entrambi i progetti, che presto diverranno realtà. Altre due promesse operate in campagna elettorale che si avviano verso la concretizzazione, al fine di procedere al potenziamento del servizio di ordine e sicurezza pubblica sul territorio comunale: l’installazione di un nuovo presidio da un lato, con la nascita di un commissariato di pubblica sicurezza e nel contempo si danno risposte alle maturate esigenze, per quanto concerne la nuova caserma dell’Arma. Si continua a lavorare in maniera decisa per dare risposte concrete alla cittadinanza”.