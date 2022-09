Polizia Municipale ad Agropoli, Rinaldi al posto di Cauceglia: Coppola (FdI) critica il Comune

E’ Antonio Rinaldi il nuovo comandante della polizia municipale di Agropoli. Prende il posto del maggiore Maurizio Cauceglia, che aveva un incarico fiduciario con scadenza al 30 settembre prossimo conferitogli dall'ex primo cittadino Adamo Coppola (Fratelli d'Italia). A chiedere il distacco di un graduato di ruolo è stata l’amministrazione comunale guidata dal nuovo sindaco Roberto Antonio Mutalipassi.

Le critiche

Intanto, però, scoppia la polemica, con Coppola che prende le difese di Cauceglia e parla di “notizia sconcertante”. La figura dell’attuale comandante Maurizio Cauceglia ci sembra non sostituibile: il suo curriculum professionale è assolutamente impeccabile, i risultati raggiunti al vertice della polizia municipale sono eccellenti, c’è anche negli atti, sicuramente è tra i migliori comandanti in provincia di Salerno. Ho potuto verificare di persona i complimenti che ha più volte ricevuto in Prefettura.In più ha doti umane invidiabili, ha capacità di equilibrio e mediazione e insieme una grande determinazione, per questo motivo è stimato dai suoi collaboratori e soprattutto è molto amato dai cittadini di Agropoli.Allora perché viene sostituito, tra l’altro a pochi anni dalla pensione?Sembra non sia simpatico a qualcuno che ne ha ordinato la capitolazione! Mi appello al sindaco e alla giunta municipale di Agropoli, mi appello ai consiglieri comunali della mia città:Respingete questo ordine scellerato, sareste complici di un atto contro la vostra città oltre che contro le vostre coscienze. Se tutto ciò venisse confermato - conclude - comincerò, con l’aiuto del mio partito e di chi vorrà seguirci, una battaglia senza sosta, contro un atto che sarebbe la conferma ulteriore di intollerabile arroganza ed ingiustizia”.