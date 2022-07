Agropoli, aperta la nuova scalinata che da Piazza delle Mercanzie conduce al porto

Nuova vita e colore alla scalinata che da Piazza delle Mercanzie conduce al porto. Oltre alla sistemazione di panchine e la messa a dimora di alcune piante, si è provveduto a compiere alcune opere di verniciatura. Sul frontale delle scale sono stati inoltre incisi i versi di alcune canzoni celebri.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: "Un lavoro compiuto in sinergia con l'Associazione Mercanti in fiera nella persona del presidente Alessandro Cianfrone, l’artista Emily Colangelo e l'Agropoli Cilento Servizi. Un grazie va a loro e al consigliere Giuseppe Cammarota per l'impegno".