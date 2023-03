Agropoli, ripristinata la nuova tensostruttura del Pala "Impastato"

È stata ripristinata la nuova tensostruttura del Pala "Impastato" ad Agropoli. La struttura sportiva di via del Piaggese era stata scoperchiata dal forte vento nel novembre scorso. La ditta ha provveduto al montaggio della nuova copertura, così come annunciato nelle scorse settimane.

Il cantiere

Nella parte perimetrale in basso è stato possibile riutilizzare quella precedentemente predisposta, che non era stata strappata dalla furia del vento. Tra qualche giorno quindi tornerà nuovamente fruibile l'impianto sportivo, posto al sicuro da incursioni esterne, frequenti in passato, in quanto l'area che ospita anche il Pala Green, è stata completamente recintata nei giorni scorsi.