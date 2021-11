Nuovi open day ad Agropoli: pronti anche alla terza dose

Sono nove gli open day organizzati ad Agropoli per novembre. Otto in programma in orario pomeridiano, dalle 15 alle 19 nei seguenti giorni: 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 novembre; quello del 7 novembre, invece, è in programma dalle 9 alle 13. L’appuntamento è presso il centro vaccinale Città di Agropoli sito in via Taverne.

La terza dose

La novità dei prossimi open day è rappresentata dall’avvio delle somministrazioni della terza dose del vaccino. Per la Campania non c'è obbligo di prenotazione. Tutte le persone che hanno i requisiti possono presentarsi presso i centri vaccinali con la tessera sanitaria e sottoporsi alla terza dose.

A riguardo, potranno ricevere l’inoculazione del siero gli over 60 e i soggetti fragili in possesso di certificato medico.