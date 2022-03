Agropoli, dopo 8 anni riattivate le sale operatorie dell'ospedale civile

Un giorno importante per la città di Agropoli. Oggi, dopo quasi 8 anni, sono state riattivate le sale operatorie dell’ospedale civile. Nel 2013 la Regione Campania dispose la chiusura del plesso, con il depotenziamento in Psaut. Poi, erano iniziati i lavori per riallestirle

L'intervento

Una paziente di Castel San Lorenzo, positiva al Covid-19, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura del femore. L’operazione è perfettamente riuscita. Vista l’emergenza sanitaria in atto, le sale operatorie al momento saranno a disposizione dei soli pazienti positivi ma, come annunciato dal sindaco Adamo Coppola, “appena questa fase sarà terminata sono certo che avremo nuovamente a disposizione un ospedale pienamente funzionante“. “Noi resteremo vigili sulla questione – ha aggiunto il primo cittadino -. Ringrazio l’équipe composta dai dottori Massimo Zeoli e Luca Sodano, dagli infermieri Biagio Tomasco, Carmelo Maffia, Rosaria Di Giaimo e dall’anestesista Rosa Lampasona, nostro assessore delegato alla Sanità. Alla paziente rivolgo gli auguri di pronta guarigione“.