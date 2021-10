Agropoli, il parcheggio dell'ex campo sportivo "Landolfi" torna gratuito

Il sindaco Coppola precisa: "Come abbiamo sempre detto, a causa della nuova normativa contabile, in passato siamo stati costretti a rendere a pagamenti alcuni servizi. Nel caso della sosta abbiamo comunque garantito prezzi irrisori per i ticket e gli abbonamenti"

Dal oggi (1 ottobre) il parcheggio sull’ex campo sportivo "Gino Landolfì" di Agropoli tornerà interamente gratuito. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Adamo Coppola: "Come abbiamo sempre detto, a causa della nuova normativa contabile, in passato siamo stati costretti a rendere a pagamenti alcuni servizi. Nel caso della sosta abbiamo comunque garantito prezzi irrisori per i ticket e gli abbonamenti per non gravare eccessivamente sui cittadini".

I conti

Con l’approvazione di un bilancio che torna in attivo - aggiunge Coppola - "possiamo tornare ad ampliare gli spazi gratuiti favorendo l’accesso all’isola pedonale e lo shopping e dando anche una boccata d’ossigeno ai commercianti durante il periodo invernale. Questa è soltanto una delle iniziative che stiamo programmando per il nostro centro cittadino".