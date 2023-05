Il Comando di Polizia Municipale di Agropoli diventa smart. È il risultato della collaborazione fra Cst Sistemi Sud e Comune di Agropoli.

Comando smart

Per la gestione dell’infortunistica stradale e dei sinistri d’ora in avanti gli agenti potranno sfruttare la potenza del sistema Verbatel che consente di snellire l’iter burocratico: inserendo i soli dati variabili, infatti, il sistema è in grado di autogenerare la notizia di reato, il rapporto e tutti gli altri atti e modelli connessi, sempre in linea con le normative giuridiche vigenti, indipendentemente dalla gravità dell’incidente e dei veicoli coinvolti. Il software integra anche una app per realizzare facilmente anche lo schizzo planimetrico, da allegare al fascicolo, ed il pad per la firma grafometrica. Inoltre, per velocizzare ulteriormente il lavoro degli agenti ed agevolare cittadini, avvocati, assicurazioni e periti, i vigili urbani potranno avvalersi dello sportello telematico "Callweb" per mettere a disposizione e rilasciare, online, tutti gli atti del sinistro, evitando così che gli interessati raggiungano fisicamente il Comando e, di conseguenza, l’impiego di personale in divisa per ricevere ed assolvere alle richieste dell’utenza. Attraverso altri applicativi su smartphone e/o tablet, infine, ciascun agente potrà rendicontare digitalmente la propria attività di servizio, compilare il brogliaccio elettronico della Sala Comando, a banche dati, mappe del rischio, interrogare la Motorizzazione civile, inviare ad altri enti i fascicoli informatizzati dei sinistri.

Il progetto

“L’obiettivo della nostra Amministrazione è spendere bene i preziosi fondi del Pnrr che siamo stati capaci d’intercettare, attraverso la digitalizzazione dei processi amministrativi e la sburocratizzazione dell’ente municipale - spiega il sindaco, Roberto Mutalipassi - per realizzare i progetti ci siamo avvalsi della CST Sistemi Sud puntando sulla professionalità dei tecnici della nostra società partecipata anziché affidarci a terzi esterni”. “Il Pnrr rappresenta una grande occasione per il nostro territorio per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità - aggiunge Domenico Gorga, presidente Cst - il software proposto dal comandante Rinaldi va proprio in questa direzione, ma i nostri tecnici stanno interagendo con i funzionari di tutte le Aree dell’ente civico per comprenderne le necessità e supportarli adeguatamente nell’avvio e finalizzazione dei processi di trasformazione digitale. Fin dalla sua costituzione nel 1999, infatti, obiettivo primario della Cst è la promozione dell’innovazione tecnologica e la diffusione di competenze informatiche specifiche per gli Enti Pubblici, per i quali è diventata, nel tempo, un punto di riferimento assoluto”.