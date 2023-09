È di 34 sanzioni il bilancio dell’operazione della Polizia Municipale di Agropoli, coordinata dal comandante Antonio Rinaldi, nell’ambito di servizi mirati al rispetto del regolamento per la gestione ed assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio nell’ambito portuale.

L'operazione

I caschi bianchi si sono recati presso i pontili comunali. In totale sono state elevate trenta sanzioni (da euro 25 ad euro 300) per omessa esposizione del tagliando indicante gli estremi della concessione del posto barca anno 2023 e 4 sanzioni (da euro 200 a euro 1.200) per attracchi abusivi. In quest’ultimo caso i natanti sono stati bloccati con catena e lucchetti e sulle imbarcazioni sono stati apposti avvisi sui quali si avverte i proprietari che se entro 48 ore non provvederanno a regolarizzare la propria posizione e a pagare le sanzioni, questi verranno rimossi in maniera coatta. I controlli, fa sapere l’amministrazione comunale, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Le parole del sindaco e dell'assessore

“Sono iniziate le operazioni di bonifica all’interno del porto di Agropoli al fine di controllare il rispetto del regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale numero 54 del 25 giugno 2021. Controlli che andranno avanti anche nei prossimi giorni sui restanti pontili. Intendiamo mettere ordine anche nell’area portuale affinché cessino una volta per tutte situazioni di illegalità ed abusivismo. Un ringraziamento alla Polizia locale, all’Agropoli Cilento Servizi e all’ufficio comunale preposto” è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore al Porto, Demanio, Mare e Patrimonio Giuseppe Di Filippo.