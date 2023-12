Agropoli, presentato il piano di edilizia scolastica

Presentato ad Agropoli il Piano di edilizia scolastica approvato dalla giunta comunale. "Il nostro programma elettorale – ha affermato il sindaco Roberto Mutalipassi – relativo alle elezioni amministrative di giugno 2022 contiene un ampio capitolo dedicato al potenziamento dell’edilizia scolastica presente sul territorio. Siamo consapevoli che tale tematica riveste un ruolo fondamentale per la crescita culturale e sociale della nostra comunità e che i plessi scolastici possono rappresentare un volano di sviluppo in tal senso, aprendosi alla città e offrendo alla comunità locale e al territorio i suoi spazi a vocazione pubblica, quali palestre, auditorium, aule speciali, sale musica e per attività artistiche, sale multimediali, biblioteche, internet point. In questo modo le scuole potranno configurarsi come veri e propri “centri civici” in grado di valorizzare le istanze sociali, formative e culturali a livello locale. Allo stesso tempo la scuola può essere occasione di rigenerazione urbana. E’ un Piano – ha precisato – per certi versi ancora in fase embrionale e siamo pronti ad aprirci ad un confronto e a suggerimenti che possano migliorare la nostra idea. Alcuni progetti invece sono già esistenti e presentati a candidatura per ottenere i relativi fondi; altri sono in fase di evoluzione. Alcune scelte indicate nel piano – ha concluso - sono dettate da esigenze a livello sovracomunale che potranno liberare spazi esistenti sul territorio".

Il piano

Questi i progetti nel dettaglio:

- Demolizione della scuola dell’infanzia “S. Maria delle Grazie”. La scuola verrà delocalizzata nell’ala di recente edificazione dell’attuale plesso “Landolfi”. L’edificio di viale Europa verrà demolito, nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera piazza, in modo tale da ricreare una continuità fisica e spaziale con Piazza V. Veneto e Corso Garibaldi.

- Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “Vairo” con la realizzazione di un unico plesso scolastico organico che dovrà accogliere oltre alla scuola secondaria di primo grado anche la scuola primaria “Landolfi”. Anche in questo caso integreranno l’offerta scolastica, palestra, biblioteca, sala convegni, parcheggi e parco pubblico attrezzato.

- Riconversione della scuola primaria “Landolfi”. L’ala dell’edificio di nuova realizzazione ospiterà la scuola dell’infanzia “S. Maria delle Grazie”, delocalizzata dall’attuale sede, mentre l’edificio storico di Piazza della Repubblica dovrà essere riconvertito (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) a nuove funzioni (terziarie, sociali, culturali, commerciali e residenziali).

- Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “Scudiero” di via G. Verga, con la realizzazione di un plesso scolastico che accoglierà al pianterreno la scuola dell’infanzia ed al piano superiore la scuola primaria. Saranno realizzati inoltre una palestra, una biblioteca ed una sala polifunzionale.

- Realizzazione della nuova sede del Liceo Classico. La realizzazione di una nuova ala dell’attuale Liceo Scientifico “A. Gatto”, nei terreni già di proprietà della Provincia di Salerno, da destinare al sezione Classica del Liceo, consentirà al Comune di recuperare le volumetrie di proprietà, esistenti su via Pio X, riconvertendole a nuove funzioni (terziarie, sociali, culturali, commerciali e residenziali). In questo caso sono stati avviati contatti con la Provincia di Salerno per un Protocollo di Intesa.

- Realizzazione di un nuovo plesso scolastico di scuola secondaria di primo grado. Nasce l’esigenza di iniziare a pensare ad un ulteriore plesso scolastico destinato alla scuola secondaria di primo grado, per alleggerire la pressione sull’attuale edificio, ma anche e soprattutto per avvicinare la scuola ai ragazzi, in particolare quelli che giungono dalle periferie. Il nuovo plesso potrà essere previsto nell’area prossima al lungomare S. Marco, in un’area da definire o utilizzando parte delle volumetrie lasciate libere dalla delocalizzazione del Liceo Classico.

- Realizzazione della nuova sede dell’Istituto di Istruzione Professionale. Delocalizzare l’attuale sede sita in via Kennedy nei terreni già di proprietà della Provincia di Salerno, adiacenti all’attuale Liceo Scientifico “A. Gatto” e alla nuova sezione Classica del Liceo porterà a creare in quell’area un polo scolastico di istruzione superiore.

- Ampliamento scuola elementare località Moio; ampliamento con sopraelevazione della Scuola Cannetiello; realizzazione di asilo nido in località Moio.