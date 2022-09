Agropoli, il Comune presenta progetto per aumentare le telecamere

Il Comune di Agropoli presenterà un progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza in città. Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione 30 milioni di euro nell'ambito del POC Legalità per il finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata da parte delle amministrazioni locali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Agropoli rientra tra i 66 Comuni della Campania potenzialmente finanziabili.

Il commento

Sarà ora compito dell'Area Vigilanza, Polizia locale e Protezione Civile, cui è stato formulato atto di indirizzo, procedere all'inoltro della domanda di partecipazione al bando. “Si tratta – spiega il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi - di una opportunità da non perdere: una volta ottenuti i fondi potremo colmare il gap presente in alcune zone della città, in primis periferie, alcune aree prossime al mare, ingressi/uscite al territorio comunale e altri punti sensibili. Implementare la videosorveglianza non equivale certamente ad evitare atti predatori o comunque illeciti, ma sicuramente la presenza di telecamere può fungere da deterrente e imprimere una maggiore percezione della sicurezza”.