Agropoli: al via la pulizia delle cunette, poi tocca a corsi d'acqua e valloni

Hanno preso il via questa mattina i lavori di pulizia di cunette ricadenti nel territorio del Comune di Agropoli. In primis si sta operando nelle zone Moio e Cannetiello quindi ci si concentrerà su altre aree cittadine. Le operazioni vengono compiute a cura delle ditte incaricate, coadiuvate dall’azienda speciale consortile Agropoli Cilento Servizi. A metà settimana si partirà anche con i valloni e corsi d’acqua demaniali.

Il commento

“Sono iniziati - dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi - i lavori di pulizia delle cunette, che non vengono effettuati nella maniera opportuna da alcuni anni. Interesseranno dapprima le aree che hanno mostrato maggiore vulnerabilità durante le alluvioni di novembre 2022 per poi procedere in altre zone cittadine. Così si farà anche per i valloni, canali e corsi d’acqua presenti sul territorio. Partiamo in anticipo rispetto al passato quando operazioni di questo tipo venivano svolte ad ottobre inoltrato o addirittura a novembre. In virtù di quanto avvenuto con gli eccezionali eventi atmosferici nello scorso autunno, vogliamo fare il possibile per mettere in sicurezza tutto il territorio”.