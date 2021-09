Vede demolire la casa e viene colto da malore: grave 17enne ad Agropoli

Momenti di apprensione, questa mattina, ad Agropoli, dove un ragazzo di 17 anni è stato colto da un malore in Via Belvedere. Il giovane – secondo una prima ricostruzione – si sarebbe sentito male mentre era in corso l’abbattimento di parte della casa dove vive con la famiglia perché ritenuta abusiva. L’ordinanza di sgombero e demolizione è stata messa in atto dai vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza rianimativa del 118, che ha trasportato in codice rosso il 17enne all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è stato sottoposto ad un intervento. Le sue condizioni di salute sarebbero stazionarie.