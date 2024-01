Presunti brogli alle elezioni comunali, respinti i ricorsi: Mutalipassi resta sindaco

Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda) con sentenza pubblicata nella giornata di oggi ha dichiarato improcedibili i ricorsi elettorali presentati dalla minoranza su presunte irregolarità durante lo scrutinio delle ultime elezioni comunali nel comune di Agropoli. Quindi, non vi sarà alcun ritorno al voto.

Le reazioni

Soddisfatto il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: “Una grande soddisfazione che ristabilisce la verità dei fatti, quelli venuti fuori dal responso delle urne, le stesse dalle quali è venuto fuori un risultato chiaro e trasparente sulla volontà degli elettori che ci hanno voluto alla guida della città di Agropoli. Ho sempre riposto grande fiducia nella magistratura che oggi restituisce giustizia al sottoscritto e a tutta la mia squadra dopo mesi di fango, di accuse e angherie. Questa sentenza ci dà nuova spinta ed entusiasmo per andare avanti e per continuare a lavorare per la crescita della nostra bellissima città”.

A presentare ricorso era stato il consigliere comunale di opposizione Raffaele Pesce che spiega: "Ho fatto tutto quello che era necessario fare. La mia coscienza è pienamente in pace con sé stessa. Siamo idealisti e continueremo ad esserlo, lavorando per un mondo migliore. È un momento di lutto e tutto passa in secondo piano, ogni cosa è relativa rispetto ai legami profondi ed alla stessa vita. Io non cambio, resto quello che sono, con i miei pregi ed i miei difetti: un uomo libero".