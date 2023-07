Rimossa la posidonia ad Agropoli, l'orgoglio di Di Filippo: "Restituito un angolo di paradiso ai bagnanti"

I bagnanti sono tornati ad affollare la spiaggia antistante via Kennedy, ad Agropoli. Non succedeva da oltre dieci anni, da quando è iniziata ad accumularsi la posidonia, che spiaggiava di anno in anno. Da piccole quantità sono diventate delle vere e proprie colline composte di pianta marina, e da qualche anno quell’ingombro ha portato ad impedire la fruizione di quel piccolo angolo di paradiso della città. L’Amministrazione comunale, non appena insediata, ha preso in mano la situazione e dopo aver portato avanti un iter non poco farraginoso e complesso, ha avviato le procedure per la completa pulizia dell’arenile. Le operazioni di vagliatura, ovvero di divisione tra posidonia e sabbia, sono iniziate ad aprile scorso. Una volta ultimate, nelle scorse settimane la sola posidonia ottenuta da questo processo di separazione, è stata caricata su un pontone per essere reimmessa in mare. La sabbia invece è stata riutilizzata per il ripascimento.

Il colloquio con l'assessore

Molto soddisfatto l'assessore al mare,l porto, demanio e patrimonio Giuseppe Di Filippo, che a Salernotoday dichiara: "Da oltre dieci anni questo angolo di paradiso non era più fruibile a causa della posidonia oceanica che spiaggiando nel corso degli anni ha dato luogo alla formazione di vere e proprie colline di alghe. È stato un iter tortuoso caratterizzato da molte complessità, in particolare l’interpretazione della specifica procedura dettata dalla legge salvamare. Abbiamo deciso di affrontare il problema delle biomasse vegetali procedendo alla riemissione in mare previo apposito processo di vagliatura al fine di separare la biomassa dalla sabbia e/o eventuali rifiuti. Destinando la posidonia al riaffondamento in mare (quindi restituita al suo ecosistema), la sabbia al ripacimento dell'arenile ed altri materiali al ciclo integrato dei rifiuti. Un atto doveroso e vigorosa reso possibile grazie ad una forte azione amministrativa ed una intensa sinergia Istituzionale. Agropoli è stato uno dei primi Comuni d’Italia ad attuare le linee guida della legge salva mare, che ha permesso di affrontare con nuovi metodi green ed ecocompatibili e costi molto contenuti il problema della Poseidonia. Tantissimi Comuni costieri di tutta Italia anche del Cilento che soffrono lo stesso problema hanno chiesto documentazione ed informazioni per poter risolvere il problema utilizzando la “best practices” ben organizzata e attuata dal Comune di Agropoli.Devo pubblicamente ringraziare i tanti Enti competenti e sovraordinati, che hanno collaborato in modo fattivo e costruttivo alla risoluzione del problema, dando il loro valido e cospicuo contributo. Rivedere la spiaggia di via kennedy è stato emozionante, da agropolese soffrivo a vedere la situazione che si era creata negli ultimi anni. Siamo proiettati a risolvere la problematica anche alla spiaggia della marina, dove gli accumuli sono maggiori ed hanno creato una montagna, non più insormontabile. Ridaremo le alghe al mare e la spiaggia agli agropolesi ed ai tanti turisti che scelgono la nostra città".

Il comment

Gli fa eco il sindaco Roberto Mutalipassi: "Con decisione e tenacia siamo riusciti a raggiungere il traguardo prefissato, liberando completamente la spiaggia dell’area del lido Azzurro dalla posidonia. Un fatto storico per la città. Una richiesta ricorrente da parte dei cittadini ed operatori, che abbiamo esaudito. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Contiamo di completare l’opera anche per i cumuli presenti sulla spiaggia della marina. A partire da settembre ci metteremo al lavoro. Un grazie alla guardia costiera, al funzionario Giuseppe Capozzolo, all’assessore al Mare Giuseppe Di Filippo e a tutti coloro che hanno collaborato affinché questo risultato potesse arrivare".