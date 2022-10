Agropoli, rimodulato il progetto de “Il borgo di Babbo Natale”

Rimodulato il progetto de “Il borgo di Babbo Natale”, che sarà proposto nella città di Agropoli nel periodo compreso tra l’inizio di dicembre 2022 e la prima settimana di gennaio 2023. "Oggi – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - per favorire lo sviluppo turistico di Agropoli e la condivisione della progettualità delle iniziative sul territorio, abbiamo riunito le commissioni consiliari Turismo e Cultura, allargate a tutta la minoranza. Dal confronto è emersa la necessità di una rimodulazione del progetto Il borgo di Babbo Natale, ritenendo unitariamente che lo stesso sia meritevole di supporto. Ringrazio le forze di opposizione per il contributo fornito".

Il progetto cambiato

Diverse le modifiche apportate alle richieste incluse nel progetto originario, presentato dalla coop organizzatrice, che avrà il patrocinio dell’Ente e l’utilizzo del solo suolo pubblico. Queste sono state oggetto di apposita deliberazione di giunta municipale, approvata questo pomeriggio. Il programma della manifestazione, che punta ad attirare migliaia di persone, resta invariato."Siamo convinti – precisa il primo cittadino – che per lavorare per lo sviluppo turistico e in generale per la crescita della città non debbano esistere divisioni, maggioranza e minoranza, ma una voce univoca che possa fornire il giusto apporto al fine di trovare le migliori soluzioni. Sono sempre stato aperto al dialogo e al confronto, e con me la mia maggioranza, quando questo è costruttivo e lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni negli ultimi tempi. Sono certo che continueremo a farlo anche nel prossimo futuro, se l’obiettivo è comune e vede al centro il bene di Agropoli. Viva il Natale e viva Agropoli".