Agropoli, al via la rimozione delle alberature pericolose: c'è l'ordinanza

Da domani al via rimozione alberature non in salute e pericolose: saranno reintegrate con nuovi alberi. Con un'apposita ordinanza, il comandante della polizia municipale della città di Agropoli, Maggiore Sergio Cauceglia, ha disposto prescrizioni alla sosta e alla circolazione veicolare e pedonale per i giorni dal 6 all’8 luglio per lavori di messa in sicurezza e taglio alberature su Piazza della Repubblica e via Pio X. I lavori saranno concentrati dalle 7 alle 18 su Piazza della Repubblica in data 6 e 7 luglio; l’8 luglio gli interventi interesseranno via Pio X, lato Piazza Caduti di Nassiriya, dalle ore 7 fino al termine dei lavori.

L'annuncio

“Tra i primi provvedimenti approvati dalla giunta municipale – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore all’Ambiente Rosa Lampasona – c’è stato un atto di indirizzo agli uffici affinché si provvedesse al controllo e monitoraggio degli alberi presenti su Piazza della Repubblica e via Pio X, con particolare attenzione ai giardini di Nassiriya. Questo a seguito dell’evento verificatosi lo scorso 12 giugno, quando si verificò la caduta di un grosso pino davanti al seggio elettorale allestito presso la scuola primaria “Landolfi” di Piazza della Repubblica, con il ferimento di alcune persone. E’ stato incaricato un agronomo il quale, al termine della sua indagine, ha evidenziato che 18 alberature non sono in stato di salute, rappresentando quindi un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità. Già è stata programmata la piantumazione di nuovi alberi, al posto di quelli che verranno abbattuti, della tipologia indicataci dall’esperto. Teniamo a cuore l’ambiente – concludono – e quindi provvederemo al reintegro delle alberature, con altre di tipologia idonea al contesto”.