Agropoli, sequestrata una salma nel cimitero: potrebbe essere di Pasquale Picariello

Indagini in corso, ad Agropoli, dove in mattinata è stata trovata una bara nascosta in un loculo senza nome all’interno del cimitero. A fare la scoperta alcuni dipendenti che hanno subito informato gli uffici comunali e di conseguenza le forze dell’ordine.

Il dramma

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi, hanno sequestrato l’area in questione ed allertato la Procura di Salerno. Secondo alcuni indizi (non ancora confermati), il cadavere potrebbe essere quello di Pasquale Picariello, che venne trafugato da ignoti la notte tra il 12 e il 13 ottobre 2019. Il giovane morì a soli 19 anni, nel 2006, a causa di un incidente stradale verificatosi tra Agropoli e Capaccio. La svolta nelle indagini potrebbe arrivare nelle prossime ore.