Giovane dà in escandescenze ad Agropoli: sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio

Attimi di tensione, ieri pomeriggio, ad Agropoli. Come riporta Infocilento, un giovane della comunità Rom è stato sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio, dopo aver dato in escandescenza in via Taverne, a ridosso delle case popolari. Sul posto, la Polizia Municipale, i carabinieri di Agropoli e poi il 118: il ragazzo, con problemi psichici e già in cura presso il centro d’igiene mentale, era in preda ad una crisi di panico.

I soccorsi

Trasferito nel reparto di psichiatria presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dunque, è stato affidato ai sanitari per le cure del caso.