Donna scippata ad Agropoli: è caccia ai due balordi

Paura, nella tarda mattinata di oggi, ad Agropoli, dove - riporta Infocilento - una donna è stata scippata nei pressi del parcheggio che costeggia il fiume Testene. Secondo quanto ricostruito, due giovani a bordo di una moto si sarebbero avventati contro di lei riuscendo a portarle via la borsa.

I fuggitivi

Nella fuga, però, avrebbero lasciato per strada il portafoglio, ovviamente vuoto, e anche il telefonino, ma non la borsa con gli altri oggetti. La notizia ha fatto subito il giro della città facendo riemergere il problema della sicurezza, anche in pieno giorno.