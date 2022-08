Agropoli, realizzato uno scivolo per disabili e sistemata la griglia sul lungomare

È stato predisposto uno scivolo sul marciapiede di via Colombo, lato monte, ad Agropoli. Qualche settimana fa venne segnalato da una cittadina diversamente abile la difficoltà nel percorrere il tratto per la presenza di barriere architettoniche e la mancanza di scivoli in prossimità delle stesse.

Gli interventi

Raccolta l'istanza, il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha dato mandato all'Agropoli Cilento Servizi di provvedere a risolvere il problema. A breve verrà rimossa anche la panchina, che sporge in maniera eccessiva e non consente il transito. “Ci sono ancora tanti problemi da risolvere in tema di accessibilità in città, ma l'importante è iniziare” dichiara il primo cittadiniInfine, è stata ripristinata una griglia che non recepiva più acqua piovana sul lungomare, nei pressi di un passaggio pedonale e causava allagamenti in caso di pioggia.