Agropoli, al via il rafforzamento del servizio estivo della Polizia Municipale

La giunta municipale di Agropoli ha approvato il piano di rafforzamento del servizio estivo della Polizia Municipale per il periodo dal 1 luglio al 1 settembre 2024. I caschi bianchi della città di Agropoli saranno in servizio tutte le sere fino alle ore 1 e nei fine settimana del mese di settembre. Il piano di lavoro prevede principalmente il potenziamento dei servizi di polizia stradale, con controlli mirati per la repressione dei fenomeni diffusi di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli

Il servizio verrà espletato soprattutto all'uscita dei locali e dei luoghi turistici maggiormente frequentati da giovani. Esso mira a rafforzare il senso di sicurezza da parte dei residenti e dei turisti nell’ambito della sicurezza urbana. Il piano in questione è finanziato con i fondi ex articolo 208 del Codice della strada, pertanto è autofinanziato. Vedrà impegnate due pattuglie anche nel turno serale dalle ore 19.00 alle 01.00, in aggiunta agli altri due turni regolari. Questo è reso possibile anche grazie al rafforzamento dell'organico avvenuto con l'assunzione delle unità, a seguito del concorso espletato nel 2023. Il potenziamento dei servizi di polizia stradale prevede altresì l'incremento dei posti di controllo con il supporto dei Targa System finalizzato a reprimere le violazioni al Codice della strada per i veicoli circolanti sprovvisti della copertura assicurativa e della prescritta revisione, fenomeni questi molto diffusi. Basti pensare che dal 1 gennaio 2024 ad oggi la Polizia Municipale ha sottoposto a sequestro circa 270 autovetture sprovviste di copertura assicurativa. Il piano di potenziamento dei servizi della Polizia Municipale verrà svolto assicurando anche la consueta collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio, in particolare l'Arma dei Carabinieri. Elaborato dal comandante, magg. Antonio Rinaldi, il piano di lavoro ha raccolto l'adesione della totalità degli appartenenti al corpo.

Il commento

Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: "Nel clou del periodo estivo andiamo a rafforzare i controlli in orario serale e notturno nei luoghi della movida e in quelli maggiormente frequentati, oltre che sulle strade. Perché va bene divertirsi ma bisogna farlo in modo sano e soprattutto nel rispetto della sicurezza di tutti. Ringrazio sin da ora il Comando di Polizia Municipale per il significativo apporto che saprà dare"