"Aiuto, non riusciamo a tornare a riva": due ragazze salvate in mare dai bagnini

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, ad Agropoli, dove due ragazze, mentre faceva il bagno in mare, hanno rischiato di annegare a causa della corrente che impediva loro di tornare a riva.

L'intervento

Tempestivo l’intervento di due bagnini presenti sull’arenile, che, nel sentire le loro grida di aiuto, si sono lanciati in mare riuscendo a metterle in salvo. Entrambe sono in buone condizioni di salute. Per loro solo tanta paura.