Traffico di droga ad Agropoli e Castellabate, condannati in nove

Sono state definite dal gup le prime condanne per un gruppo di pusher, originari di Napoli, pronti a gestire il traffico della droga nei comuni di Agropoli e Castellabate.

L'inchiesta

Nove le persone condannate, con pene che anno dai 9 ai 2 anni. Alcune delle persone giudicate con rito abbreviato sono residenti ad Agropoli. L'indagine risale al 2020, con un lavoro di intercettazione dei carabinieri che ricostruirono canali di approvvigionamento per gli stupefacenti. Oltre 300 telefonate registrate tra pusher e clienti, così come di debiti e pestaggi per avere indietro parte dei soldi da versare per gli stupefacenti. Nell’ambito della stessa indagine, i carabinieri effettuarono un recupero di cinque chili e mezzo di marijuana in località Marrota. I militari intervennero nei pressi di un bar dove avvenne l’incontro tra il corriere giunto da Napoli e una coppia di imputati. Per nove imputati è arrivata la condanna di primo grado del Tribunale di Vallo. I restanti tre hanno scelto il rito ordinario.