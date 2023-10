Agropoli, tagliati i cavi degli impianti semaforici. L'ira del sindaco: "Atto vergognoso"

Nuovo atto vandalico ad Agropoli, dove ignoti hanno tagliato i cavi degli impianti semaforici presenti in Viale Carmine Rossi, disattivandoli. I semafori sono stati apposti alcune settimane fa per consentire la sosta su un lato della corsia mentre l'altra favoriva il transito a senso alternato delle vetture, così come dei mezzi pesanti della ditta che sta effettuando i lavori al Castello.

Il commento

La polizia locale è al lavoro per individuare l'autore o gli autori del gesto. Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi sui social: “Condanniamo fermamente il vile gesto. Si può essere d'accordo o meno con un provvedimento ma niente giustifica questi atti vergognosi. A causa del danno verrà ripristinato il doppio senso e non sarà più consentita la sosta delle auto su parte del tratto”.