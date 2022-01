Prova a rapire un bambino davanti ad un negozio ad Agropoli: si cerca uomo in fuga

Momenti di tensione, questa sera, in via De Gasperi ad Agropoli, dove un uomo ha tentato di rapire un bambino di 6 anni.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il piccolo, verso le 19, è uscito da un negozio, dove si era recato insieme al padre ed, improvvisamente, è stato bloccato e preso in braccio da un passante che si è subito dato alla fuga. Il papà si è subito reso conto ed ha iniziato ad urlare chiedendo l’aiuto delle persone presenti in strada. E così il fuggitivo, per paura di essere braccato, ha lasciato il bimbo per continuare più agevolmente la sua corsa verso il fiume, facendo perdere le sue tracce.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma che hanno ascoltato la testimonianza del padre del bambino e delle persone presenti al momento del tentato rapimento. Le ricerche dell’uomo sono appena iniziate.