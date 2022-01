Tentato rapimento di un bimbo ad Agropoli: si pensa al gesto di uno squilibrato

Non sarebbe stato un tentativo di rapimento quello avvenuto, sabato sera, in via De Gasperi ad Agropoli, bensì il gesto di un uomo che soffrirebbe di problemi psichici. E’ questa, ora, la pista che stanno seguendo i carabinieri, dopo aver visionato i filmati delle telecamere ed ascoltato la testimonianza di alcune persone che hanno assistito alla scena.

L'episodio

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma il piccolo, verso le 19, è uscito da un negozio, dove si era recato insieme alla famiglie ed, improvvisamente, è stato bloccato e preso in braccio da un passante che si è subito dato alla fuga. Il papà si è subito reso conto ed ha iniziato ad urlare chiedendo l’aiuto delle persone presenti in strada. E così il fuggitivo, per paura di essere braccato, ha lasciato il bimbo per continuare più agevolmente la sua corsa verso il fiume, facendo perdere le sue tracce.