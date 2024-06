Turisti ad Agropoli, record di presenze nei primi cinque mesi del 2024

Continuano ad essere positivi e molto confortanti i dati delle presenze turistiche nei primi 5 mesi del 2024 ad Agropoli. Si è passati, infatti, dalle 11.960 presenze del 2023 alle 18.276 del 2024 con una crescita di circa il 53 per cento. Mesi di bassa stagione dove sicuramente un peso notevole è stato rappresentato dai diversi eventi sportivi che hanno visto la Città protagonista.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: "Siamo fiduciosi e pronti per i prossimi mesi che vedranno ancora Agropoli al centro di tante iniziative che ne rafforzeranno la forza attrattiva legata alla sua naturale bellezza e, tra l'altro, alla riconferma della bandiera blu per la qualità delle acque e la bandiera verde per le spiagge a misura di bambini. Ricordo l'obbligo a tutte le strutture ricettive, anche alle "locazioni brevi", ad iscriversi al portale Paytourist".