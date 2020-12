Mistero ad Agropoli, uomo trovato morto in auto: si indaga

Mistero ad Agropoli per la morte di un 71enne che, nella mattinata di domenica, si era allontanato dalla sua casa facendo perdere le tracce. A dare l’allarme sono stati i familiari che, per ore, non erano riusciti a metterti in contatto con lui.

Le indagini

Immediato l’intervento dei carabinieri, i quali hanno avviato subito le ricerche. E così, nella tarda serata di ieri, lo hanno trovato privo di vita all’interno della sua automobile in una traversa di via Colle San Marco. E’ molto probabile che l’uomo sia stato colto da un malore improvviso. A chiarire l’accaduto sarà l’autopsia.