Colto da malore in un sentiero ad Agropoli: soccorso escursionista

Momenti di apprensione, nel primo pomeriggio di oggi, ad Agropoli, dove un uomo è stato colto da malore mentre era in compagnia di amici lungo i sentieri della Baia di Trentova.

L'intervento

L’escursionista si trovava in una zona impervia raggiungibile solo da via mare. Nel giro di poco tempo è stato localizzato nei pressi del Vallone dai militari della Guardia Costiera che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a soccorrerlo. Sul posto è giunta anche un’eliambulanza del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza alla Torre Cardiologica dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è tuttora ricoverato. Non si conoscono ancora le sue reali condizioni di salute.