Dea Vallo-Agropoli, i sindacati a muso duro: "Incapacità ad affrontare l'aumento dei contagi Covid"

La Fials provinciale di Salerno a muso duro sull'evoluzione pandemica e gestione dei posti letto all'ospedale Dea Vallo-Agropoli: "Ancora una volta evidenziamo la manifestata inadeguatezza gestionale della Direzione Presidiale - si legge in una nota - in quanto, è stato palesemente costatata l’incapacità di affrontare l’ennesimo incremento di contagi da Covid-19"

La lettera denuncia

Nella missiva, si ripercorrono le tappe degli ultimi mesi, con valutazione dei singoli provvedimenti: "Quello che assistiamo giornalmente nel Dea Vallo-Agropoli è al quanto assurdo, continui cambi di “strategia” se così vogliamo definirli, continue riorganizzazioni, accorpamenti, riduzioni di posti letto Covid, conversione di reparto, trasferimento di personale ecc. Tutte queste azioni si traducono in una vera e propria “confusione” che sta mettendo a repentaglio i livelli assenziali di assistenza e, soprattutto, l’appropriatezza delle cure e la sicurezza degli utenti e dei lavoratori stessi"

Le note della direzione

"Giusto per essere essenziali e pragmatici registriamo le note che si sono susseguite in questi ultimi 2 mesi emesse dal Direttore Sanitario del Dea Vallo-Agropoli:

- 30/03/2022 attivazione Sala Operatoria Covid P.O. Agropoli per interventi di orto-traumatologia

- 02/05/2022 disposizione utilizzo Sala Operatoria Covid P.O. Agropoli

- 15/06/2022 riduzione dei posti letto UO Malattie Infettive e Terapia Intensiva P.O. Covid Hospital Agropoli;

- 16/06/2022 trasferimento di Personale Infermieristico dal P.O. Covid Hospital di Agropoli al P.O. Vallo;

- 08/07/2022 riattivazione ambienti dedicati alla gestione momentanea dei pazienti Covid positivi in attesa di trasferimento con attivazione di: 2 posti letto di terapia intensiva, 4 posti letto di terapia sub intensiva, 4 posti letto per i pazienti COVID a bassa e media assistenza, 4 posti OBI, presso il P.O. Vallo della Lucania.

La situazione attuale

"Attualmente il Covid Hospital di Agropoli seppur depauperato nel numero di posti letto risulta a tutti gli effetti attivo e recettivo verso i pazienti Covid che necessitano assistenza. Da qualche giorno ci troviamo davanti a una nuova crescita dei contagi e la soluzione pensata, vale a dire l’allestimento di ‘bolle’ dove isolare i positivi al Covid, si è dimostrata inadeguata. Nei reparti ci si è così trovati costretti ad allestire in fretta e furia nuove stanze a più letti per ospitare i pazienti positivi. Oltretutto, non sono stati ripristinati i percorsi di vestizione e svestizione separati e il personale lavora a stretto contatto, il rischio di contagi sta tornando elevatissimo. Dopo due anni di pandemia e in piena estate una situazione del genere non è concepibile: gli operatori si trovano già molto stretti, con turni spesso ai limiti. Il rischio è di ritrovarci per l’ennesima volta, in trincea, con sospensione delle ferie e personale richiamato in servizio".