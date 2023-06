Si terrà sabato 17 giugno alle ore 11 il taglio del nastro dei lavori di messa in sicurezza, sistemazione e riqualificazione di via Carlo Pisacane ad Agropoli. I lavori in questione sono partiti nello scorso mese di novembre ed hanno portato al rifacimento del muro a valle ed al rifacimento in pietra della pavimentazione della strada e della scalinata che conduce su via Antonicelli, presso il porto turistico.

L’intervento

“Con gli interventi compiuti – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – si è andati a restituire dignità e soprattutto a mettere in sicurezza un’area panoramica di grande rilevanza, con meravigliosa vista sul porto e sul centro storico. Un lavoro che ha arricchito la zona di un bellissimo belvedere, con dei particolari che hanno impreziosito, riqualificandolo, uno tra gli angoli più suggestivi di Agropoli. La nuova pavimentazione in pietra dall’arteria stradale arriva fino all’adiacente piazza, costituendo un unicum ricco di fascino. A breve è in programma anche la riapertura dello storico Palazzo Cirota, divenuto nel 2011 il Palazzo Civico delle Arti, anch’esso interessato da lavori di ristrutturazione”.