Al via il progetto #sindacatoindiretta: la Uil Fpl Salerno racconta il mondo del lavoro in diretta Fb

Una diretta Facebook quindicinale per raccontare il mondo del lavoro e stare più vicino agli iscritti. Questo l'obiettivo di #sindacatoindiretta, il nuovo progetto della Uil Fpl Salerno guidata dal segretario generale Donato Salvato. Si parte sabato 17 ottobre, alle ore 10, dagli uffici sindacali di via Lucio Petrone, a Salerno, per la diretta che sarà trasmessa sulla pagina Facebook "Uil Fpl Salerno" (link: https://www.facebook.com/UilFplprovinciaSalerno/) e rimarra visibile per chi non potrà collegarsi in quel momento.

"In un momento difficile per tutti, vogliamo essere più vicini ai lavoratori della categoria e non solo", ha detto Salvato. "Come segreteria, da tempo portiamo avanti un mensile chiamato "Il notiziario degli Enti locali" che è molto apprezzato dai lavoratori. Ora, invece, vogliamo ampliare questo servizio attraverso gli strumenti che ci offre il social per antonomasia che è Facebook. Lo strumento delle dirette è ormai sdoganato e lo dimostra anche l'utilizzo da parte di molti esponenti politici. Sul fronte degli argomenti cercheremo di non annoiare ed essere veloci, condensando tutto in un minutaggio che non risulterà ingombrante per nessuno. Speriamo possa piacere".