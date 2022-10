Battipaglia, questione Alba: interviene la Cisl

"Noi non affrontiamo il tavolo concertativo a secondo di chi è il dirigente". Parola del segretario Fit Cisl Salerno, Massimo Stanzione, intervenuto sulla questione Alba Battipaglia, che da settimane è in attesa della nomina del nuovo amministratore.

Il commento

"Nel caso di Battipaglia - spiega Stanzione - abbiamo testimoniato con forza al sindaco che la scelta deve ricadere su una figura che vada nella direzione della tutela contrattuale dei lavoratori e che per la città serve un amministratore di mestiere e formato affinché gli sforzi passati di Alba nella sua completezza possono approdare nell'assunzione di capofila del Sub ambito distrettuale. Questo avviene con l'unico scopo che una società partecipata non può fare utili e quindi tutto quello che il sacrificio dei lavoratori, la collaborazione del cittadino e la bravura dell'amministrazione comunale possa portare miglior servizio e storno nelle tasse dei cittadini".