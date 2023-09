Una coppia è stata pestata a sangue in un bar di Matinella, frazione di Albanella. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione, la coppia sarebbe entrata nel locale in questione e lì aggredita da tre persone armate di mazze e martelli. L’uomo ha riportato una ferita alla testa, mentre la donna al petto. Entrambi sono stati soccorsi immediatamente e trasportati all’ospedale di Vallo della Lucania dalla Croce Rossa. Fuggiti, invece, gli aggressori, sulle cui tracce si sono messi i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo. L’aggressione, stando alle indagini effettuate, sarebbe legata ad una vendetta nei confronti della coppia, che avrebbe identificato e denunciato per furto due persone residenti in zona. Prima di loro, infatti, starebbe stato picchiato anche il figlio.