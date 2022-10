Albanella, anziano travolto dalla motozappa: è grave

Un uomo di 80 anni di Albanella è rimasto ferito in un incidente, con una motozappa, in località Cappasanta. Il fatto è accaduto alle 17 di oggi pomeriggio, in un terreno dove l'anziano stava svolgendo alcuni lavori.

La dinamica

Nel mentre, il mezzo si sarebbe ribaltato facendo rischiare la vita all'anziano. Sul posto sono giunti i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare non poco per liberare l'anziano, prestando attenzione alle sue condizioni. La gravità dell'incidente ha interessato gli arti inferiori. L'uomo è stato trasferito in elicottero al Ruggi di Salerno. Il timore dei medici è rappresentato dalle condizioni difficili degli arti inferiori che si spera di salvare. La prognosi è riservata.