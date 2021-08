Centodue piante di cannabis in due serre, arrestato uomo ad Albanella

Coltivava cannabis in un terreno, finisce agli arresti domiciliari. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Matinella, insieme alla polizia locale di Albanella

Il blitz

A finire in manette un uomo, con precedenti, trovato in possesso di 73 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e una carabina detenuta illegalmente. All'interno di due serre, inoltre, c'erano 102 piante di cannabis. La sostanza, dal peso complessivo di 34 chili, è stata sequestrata e spedita in laboratorio a Salerno per le analisi di rito. L'uomo, invece, è finito agli arresti domiciliari