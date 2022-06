Pestato e rapinato per un debito di droga, condannati in tre

Rapinarono un giovane ad Albanella, dopo averlo aggredito, per costringerlo a pagare un debito di droga. L'episodio cinque anni fa, chiuso ora in Cassazione con i rigetti per tre imputati, condannati per tentata estorsione e lesioni. Si tratta di una 43enne di Capaccio, giudicata colpevole a 3 anni di carcere; un 40enne di Capaccio, condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione e un 35enne di Sarno, ad 1 anno di reclusione con pena sospesa. In casa di quest'ultimo, durante le indagini, fu trovata un'arma ritenuta clandestina con munizioni

La storia

La storia prese piede dalla denuncia del giovane, con l'apertura di un'inchiesta sullo spaccio di droga nella Piana del Sele. Il 21enne albanese fu picchiato a Capaccio, poi i carabinieri individuarono tre persone. La vittima ne ebbe per venti giorni. Il gruppo si impossessò anche della macchina per costringere la vittima a onorare il debito. Le perquisizioni portarono anche al sequestro di 600 grammi di marijuana, munizioni e una penna-pistola.