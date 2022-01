Albanella, è di Giuseppe Gaudiano il cadavere trovato nell'uliveto

Albanella si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuseppe Gaudiano. E’ suo, infatti, il cadavere ritrovato lo scorso 10 gennaio in un uliveto situato lungo la Strada Provinciale 11. A confermarlo, negli ultimi giorni, i risultati del test del Dna e l’autopsia.

Le indagini

Il 51enne, che sarebbe deceduto un mese prima del rinvenimento del cadavere, sarebbe stato colto da un improvviso malore. Non sono stati rinvenuti, infatti, segni di violenza sul corpo. Si resta in attesa, comunque, del referto di tutti gli accertamenti ancora in corso.

Le esequie

Intanto, però, domani (sabato 22 gennaio 2022) saranno celebrati i funerali, alle ore 10, presso il Santuario di Santa Sofia.